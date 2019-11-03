شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يلقي بيان إعلان «الطوارىء» أمام «النواب».. والمجلس يحيل القرار للجنة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب إحالة قرار مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارىء في البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 27 اكتوبر 2019، إلى اللجنة العامة على أن تنعقد في العاشرة من صباح غد الاثنين لمناقشة القرار وعرض قرارها على الجلسة العامة للتصويت عليه.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئس الوزراء، بيانا أمام المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، استعرض فيه اسباب اعلان حالة الطواىء. وقال مدبولى قال إنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، مؤكداً على أن الحكومة تجدد إلتزامها بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وقال مدبولي موجهاً حديثه لأعضاء مجلس النواب: «أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر بما تقدم إعمالاً لحكم المادة 154 من الدستور للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون وإننا لنرجو العلى القدير أن يسهم ذلك في استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر».

كان رئيس الوزراء قد تقدم بالتهنئة لرئيس وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب احتفالات المولد النبوى الشريف، كما جدد التهنئة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، قائلاً: «هذه الذكرى التي نستعيد فيها جميعاً المجد الذي حققته لنا قواتنا المسلحة، باستعادة أرض سيناء الحبيبة، وهذا النصر الذي يُذكّرنا دائماً بأن سيناء هي أرض الأمجاد والبطولات».

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وأضاف: «سيناء الغالية التي عادت إلى وطنها الأم، ستظل أمانة في أعناقنا جميعاً، جيشاً وشرطةً وشعباً نحافظ عليها من قوى الشر والظلام التي تتربص بها وبنا».

وأوضح أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر، مؤكداً أن هذا لن يكون ولن يتم على أية قطعة أرض من بلد يحفظها الله تعالى وجندها خير أجناد الأرض.

وأشار إلى أن هذه التهديدات لأمننا القومى تقابل بعيون متيقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة مصر الأشداء.

وكان الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس قد طالب النواب في بداية اليوم الأحد بألا يغادروا القاعة انتظارار لمناقشة اعلان حالة الطوارىء، وقال: «عرض الطوارىء بعد قليل ولا يجوز أن يكون هذا العدد ونحن نقترب من الساعة الواحدة«.

وقام عبدالعال بالنداء على الاعضاء خارج القاعة للدخول، وأضاف: «تقريبا النائب بيوقع وبيمشى، شكلنا هنعملها زى مجالس النواب في العامل النائب يوقع دخول وخروج عشان الدوائر تعرف لانها تعيش الان الحالة الانتخابية مش واخدين بالكم، ولا تكونوا نسيتوا الانتخابات». واعلن رئيس الجلس ان رئيس الوزراء سيلقى بيانه عن اعلان الطوارىء في الجلسة المسائية لارتباطه بموعد هام مع رئيس الجمهورية.