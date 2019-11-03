شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برئاسة «مدبولي» لتحديد مصير شركة «الحديد والصلب» وعرضه على السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزارات المعنية لإعداد تقرير حول أوضاع شركة الحديد والصلب وتحديد مصيرها لعرضه على رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، بعد عرض وزير قطاع الأعمال إستراتيجية الوزارة حول الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام للاستفادة منها في التنمية.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير قطاع الأعمال العام تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال.