شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد منطقة مشروع «الصوبات الزراعية»: سنحظى بالنصيب الأوفر من العوائد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف واللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية منطقة الـ 62 ألف فدان المخصصة لإقامة المشروع القومي للصوبات الزراعية بمحافظتي بني سويف والمنيا،وذلك على رأس لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات الملسحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ومسؤولي الاستثمار والأملاك بالمحافظة ضمن إجراءات تسليم مساحات الأراضي الواقعة في دائرة المحافظة للبدء في تنفيذ الأعمال والتسوية بها عن طريق المعدات الثقيلة التابعة للهيئة الهندسية.

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

وتجول محافظ بني سويف ومرافقوه داخل المنطقة الواقعة في دائرة المحافظة، وتمت معاينة ومناقشة كافة المساحات التي سيتم بدء الأعمال بها ،وأكد المحافظ على أن المشروع «بالنسبة للمحافظة بكافة أجهزتها»يمثل أولوية أولى، خاصة وأنه أصبح مشروعا قوميا يتم تنفيذه بتكليفات رئاسية ضمن حزمة المشروعات التنموية التي يشهدها صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

كما أوضح المحافظ الأهمية التنموية للمشروع الذي يعتبر الثالث عالميا في مجال الزراعات المحمية،حيث سيمثل دعما هاما ورقما محوريا في الاقتصاد القومي بشكل عام ضمن التنفيذ العملي لرؤية مصر التنموية،كما أن المشروع سيدعم جهود التنمية بإقليم الصعيد،وستحظى بني سويف بالنصيب الأوفر من عوائد المشروع لاسيما وأن فرص العمل المباشرة المتوقعة تتراوح مابين 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل لأبناء الصعيد.

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

تفقد محافظ بنى سويف لمنطقة الصوبات الزراعية

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والأستاذ أحمد ابراهيم مديرعام الأملاك،والأستاذ أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا، والأستاذ أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن ،ومجموعة عمل المشروع بمكتب خدمة المستثمرين والذي ضم:أحمد رياض، ومضر محمد، وعبدالتواب سيد.