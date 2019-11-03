شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء .. وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات التدريب ويوزع شهادات أمان وماكينات حياكة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الثلاثاء المقبل، محمد محمود سعفان، وزير القوي العاملة، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبله المحافظ اللواء قاسم حسين ، ومدحت الغمري، وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة- يفتتح خلالها معرض منتجات التدريب بمقر المجلس القومي للمرأة، وعقب ذلك يشارك في اللقاء الذي يعقد بمقر فرع المجلس شرق النيل، يلقي خلالها الوزير كلمة، ويستعرض أنشطة المجلس ومديرية القوي العاملة ..

كما يقوم الوزير بالتوقيع على اتفاقية العمل الجماعي، ثم اتفاقية مع فرع المجلس القومي للمرأة. كما تشمل الزيارة قيام الوزير بتوزيع شهادات امان على المستحقين، وتوزيع عدد 20 عقد لذوي الاحتياجات الخاصة 5 %، وتوزيع شهادات التخرج مع ماكينات التفصيل على خريجات التدريب .