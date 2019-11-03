شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني على الحكومة لتجاهل توصيات دعم موازنتي «الصحة» و«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة «لعدم تنفيذها توصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة، والتقاعس عن تقديم الدعم لوزارتي الصحة والتعليم».

وانتقدت اللجنة، الأحد، خلال اجتماعها لمتابعة توصياتها بشأن موازنة العام المالي 2019 /2020، وزارتي المالية والتخطيط لعدم تنفيذ توصيات اللجنة بدعم وزارتي التعليم والصحة بالزيادات، ومنها 8 مليارات جنيه لوزارة التربية والتعليم ولهيئة الأبنية التعليمية.

ووعدت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المقررة لوزارة التعليم وهيئة الابنية التعليمية خلال أسبوعين.

Advertisements

وطالب أعضاء اللجنة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المناطق التابعة لوزارة التعليم، ومنها محافظة الاسكندرية، حيث اكد ممثل وزارة المالية أنها ارسلت منشورا بالتنفيذ لكل الوزارات.

وعلق ممثل وزارة التعليم قائلا إن الوزارة نفذت القرار، ولكن «هناك تأخير بسبب الاجراءات الفنية في بعض المناطق».

وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن وزيرة الصحة «في واد والحكومة والبرلمان في واد. ولا بد أن يكون التمثيل للوزارة على مستوى جيد احتراما لمجلس النواب، وسيتم إرسال خطاب لرئيس المجلس لاستدعاء وزيرة الصحة».

أضاف «عمر» أن «التوصيات مهمة ويجب تنفيذها، ومنها دعم بقيمة مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، ودعم بـ825 مليون جنيه لمشروع تجميع البلازما، ودعم بـ100 مليون جنيه للمجالس الطبية لإنشاء مستشفى في القليوبية».

وألغت اللجنة اجتماع مناقشة موازنة وزارة الصحة بعد أن اعلن ممثل الوزارة في الاجتماع أنه ليس لديه علم بالتوصيات.