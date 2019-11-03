شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بالمتحف الزراعي لافتتاح معرض زهور الخريف بمشاركة 170 شركة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد أروقة المتحف الزراعي، استعدادات مكثفة تجريها وزارة الزراعة لافتتاح النسخة الأولى من معرض زهور الخريف، المقرر انطلاقه، السبت، 9 نوفمبر الجاري، بحديقة المتحف بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بالوزارة العمل على تأهيل حديقة المتحف، والتي تبلغ مساحتها نحو 25 ألف متر مربع تعادل حوالي 9 أفدنة لاستقبال العارضين ومنتجاتهم وكذلك زوار المعرض الذي تستمر فعالياته لمدة 45 يومًا، بمشاركة 170 عارضًا وشركة من أكبر الأسماء المتخصصة في مجال صناعة زهور القطف ونباتات الزينة.

وشملت الاستعدادات عمليات رصف الطرق الداخلية بالحديقة، ووضع اللافتات التوجيهية، لتسهيل التجول داخل المعرض، بالإضافة لإعداد أماكن انتظار الزوار وتحديد أماكن الدخول والخروج منعا للتكدس، بالإضافة لبناء الأجنحة التي سيتم عرض المنتجات بها.

من جانبه، قال الدكتور السعدى بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق، وأستاذ النباتات بجامعة القاهرة، إن العمل يسير على قدم وساق وبوتيرة منتظمة وسريعة لتجهيز حديقة المتحف لاستقبال فعاليات معرض زهور الخريف، موضحًا أن الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتابع عن كثب كافة الاستعدادات أولا بأول للتأكد من إتمامها على أعلى مستوى، خاصة وأنها النسخة الأولى للمعرض والتي يحرص الجميع على تنفيذها بشكل يليق بمكانة مصر إقليميًا وعالميًا.

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وأضاف السعدي أن التوسع في تنظيم معارض نبات الزينة والزهور يأتي ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج الزهور ونباتات الزينة، واستغلال ما تملكه مصر من مقومات زراعية تُمكنها من فتح أسواق تصديرية جديدة ومضاعفة حجم العائد من صادرات هذا القطاع. مؤكدا أن هناك اهتماما خاصا بنباتات حديقة المتحف الزراعي والتي كانت تعاني من الإهمال لسنوات عديدة مع التواصل مع عناصر من المجتمع المدني لإثرائها بالنباتات النادرة والمصرية القديمة.

من جانبه، أكد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية والمشرف على المتحف الزراعي، أن وجود معرض زهور الخريف بالمتحف الزراعي يعد فرصة حقيقية للزوار للتعرف على تاريخ الزراعة المصرية ونشأتها وتطورها، بالإضافة لمشاهدة عدد من الأشجار والنباتات النادرة، داخل المتحف. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة لتطويره لاستعادة مكانته التراثية والثقافية وجذب المواطنين لزيارته وكذلك السائحين، باعتباره ثاني أهم متحف زراعي على مستوى العالم، ويسبقه فقط المتحف الزراعي بالمجر.

وأضاف عطا إنه من المتوقع أن يشهد المعرض عددا من الندوات والحلقات النقاشية على مدار فترة انعقاده لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، وكذلك آليات فتح أسواق تصديرية جديدة، يشارك فيها عدد من المتخصصين والمستثمرين والمسؤولين، لعرض كافة الأطروحات والخروج بحلول تساهم في التوسع وتصدير نباتات وزهور الزينة بما يتناسب مع المناخ الطبيعي الذي تمتلكه مصر والملائم لزراعة الزهور طوال العام.

ولفت إلى إنه مع اقتراب موعد الافتتاح تتزايد وتيرة المنافسة بين الشركات العارضة لتقديم منتجاتهم بطرق مبتكرة، لجذب الزوار وتلبية متطلباتهم سواء الباحثين عن الزهور والنباتات أو اللاند سكيب وغيرها من المنتجات الطبيعية والصناعية المتعلقة بالقطاع.

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف

الاستعداد لافتتاح معرض زهور الخريف