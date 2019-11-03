شكرا لقرائتكم خبر عن «أفريقية النواب» تلتقي سفير غينيا الاستوائية.. والأخير يدعو مصر لتمويل مشروعات بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشؤون الافريقية في مجلس النواب لقاء مع سفير غينا الاستوائية الجديد في القاهرة، خوسيه أسونو.

وهنأ النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، السفير على منصبه الجديد، مبديا استعداد مصر للتعاون مع الدول الأفريقية عامة، وغينيا الاستوائية خاصة.

من جهته، أبدى «اسونو» سعادته للتواجد في القاهرة على رأس بعثة بلاده الدبلوماسية، ولقائه نواب البرلمان المصرى، مؤكدا أن أفريقيا بحاجة للتعاون المتبادل.

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وأشار السفير إلى نجاح تجربة إسناد مشروعات بلاده إلى شركة «المقاولون العرب»، مؤكدا أن التعاون على مستوى المؤسسات والشركات يدعم التعاون الدولي.

وأبدى «أسونو» اهتمامه بالتعاون على المستوى البرلماني بين البلدين، داعيا إلى ترتيب زيارة لوفد من برلمان بلاده إلى نظيره المصري لتبادل الأفكار والخبرات.

وأكد السفير أن بلاده مهتمة بالاستثمار في مجالى التعليم والصحة، وأنه يأمل في مساعدة مصر لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية في بلاده.

بدوره، قال «رضوان» إنه سيعمل على ترتيب موعد مع الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة تمويل مشروعات التنمية في غينيا.