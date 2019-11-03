شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التصويت على «الطوارئ» لحين حضور رئيس الوزراء للبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرجأ مجلس النواب مناقشة قرار رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، والتصويت عليه، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان بشأن الأسباب التي أدت إلى صدور هذا القرار.

وقرأ رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية رقم «555 لسنة 2019»، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها، لمدة 3 أشهر، بدءًا من 27 أكتوبر وحتى 26 يناير المقبل، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب في كل أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويفوض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ.

وقال الدكتور علي عبدالعال إن رئيس مجلس الوزراء عليه أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، ونظرًا لارتباط رئيس الوزراء بموعد هام مع رئيس الجمهورية، سيتم تأجيل الاستماع للبيان والتصويت على القرار، لحين حضور رئيس الوزراء للمجلس خلال ساعات.