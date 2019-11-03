بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يفتتح من مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية برفقة الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ظهر اليوم الأحد بافتتاح مقر المكتب الفني وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات الإنشائية والمعمارية الشاملة التي تم إجراؤها مؤخراً.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الافتتاح تم بحضور كلً من المستشار أحمد أبو دقة – مدير إدارة التفتيش القضائي وعضو المجلس الأعلى والمستشار محمود الهجرسي – مدير المكتب الفني بدمياط وعضو المجلس الأعلى، وعدد من السادة المستشارين الأجلاء قيادات النيابة الإدارية يتقدمهم كل من المستشار علي عبد اللطيف - مدير المكتب الفني بالمنصورة والمستشار غنيم عبد العزيز – مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة وقيادات محافظة الدقهلية.

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وكان المستشار عصام المنشاوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية في ساعة مبكرة من صباح اليوم وبحضور المستشار محمد رامي – مدير مركز التدريب القضائي ، قد قام بافتتاح أعمال الدورة التدريبية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بنيابات المنصورة والمحلة الكبرى تحت عنوان " التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية من منظور عملي" والتي تجرى بالتنسيق مع نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة ، والمقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام حيث يشارك فيها قرابة ١٥٠ من السيدات والسادة الأعضاء من الدرجات المختلفة، يتلقى خلالها المشاركين محاضرات متخصصة وتدريباً عملياً على قواعد وأصول التحقيق والتصرف فيه، والمآخذ الفنية التي تنشأ عن الإخلال بضوابطه الإجرائية والشكلية، والدفوع أمام النيابة الإدارية، والتحقيق في قضايا مخالفات البناء، والمسؤولية التأديبية الناشئة عن مخالفات قانون التعاقدات العامة، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وقواعد إعلام الدعوى التأديبية

وعقب ذلك التقى المستشار عصام المنشاوي بالسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة وكان في استقبال سيادته المستشار حسن شبار – رئيس مجلس إدارة النادي والسادة المستشارون أعضاء مجلس الإدارة ، حيث أكد سيادته على أهمية بذل كل الجهد فيما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات في البلاغات وشكاوى المواطنين ذات الصلة ، كما استمع سيادته لمقترحات ومطالب الأعضاء مؤكداً على تلبية كافة المتطلبات اللازمة ليقوموا بإداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

جاء ذلك في إطار زيارة سيادته لمحافظة الدقهلية وتفقده لسير العمل بالنيابات الإدارية بالمنصورة وضمن رؤية شاملة للمستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية لتطوير وتحديث مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عقد سلسة من الدورات التدريبية والتنشيطية لأعضاء النيابة الإدارية بهدف دعم قدراتهم الفنية، إيماناً من سيادته بالأهمية القصوى للتدريب والتكوين في صقل مهارات الأعضاء بما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في إرساء دعائم العدالة وإعلاء سيادة القانون.