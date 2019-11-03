متوفيان و3 مصابين في تصادم أتوبيس نقل عام وميكروباص بحدائق الأهرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهم، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم حافلة ركاب وسيارة ميكروباص بطريق الفيوم بمنطقة حدائق الأهرام.

تلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بلاغا من غدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين أمام البوابة الأولى لهضبة الأهرام.

انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى محل الحادث بقيادة العقيد محمد نبيل مأمور القسم، والرائد عبد الهادي رئيس نقطة الرماية.

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كشفت المعاينة عن أنه أثناء توقف أتوبيس نقل عام على جانب الطريق، اصطدمت به سيارة ميكروباص من الخلف، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

مصدر طبي بمستشفى الهرم أفاد باستقرار حالة اثنين من المصابين، بينما يخضع ثالث للعناية الفائقة بسبب خطورة حالته الصحية.

تسبب الحادث في كثافات مرورية بطريق الفيوم، وتم الدفع بأوناش إغاثة لرفع حطام الحادث، وتجنيب آثاره وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.