"جي بي إس" يوقع المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 عاطلين وراء سرقة مركبة توك توك بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقى الرائد أحمد بدر، معاون مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا يفيد أن "م.س " 18 سنة سائق توك توك، أثناء سيره بالدراجة البخارية توك توك قيادته بمنطقة شارع المرغوشى، فوجئ بشخصين أدلي بأوصافهما التقريبية قاما باستيقافه، والاستيلاء منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه، تحت تهديد سلاح ناري، كان بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار، وقرر بأن الدراجة البخارية بداخلها جهاز "جي بي اس" وإنها متواجدة بشارع محمود سلامة ـ أرض الجنينة ـ دائرة القسم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان، تمكن الرائد أحمد بدر، معاون مباحث القسم، من ضبط "ا.م " 27 سنة عاطل اثناء استقلاله الدراجة البخارية "توك توك" المستولى عليها وبحوزته مبلغ مالي 9600 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، اعترف بأنه تحصل على الدراجة المضبوطة بحوزته من" ا. ع. ع" 27 سنة عاطل، وأنه علي علم أنها من متحصلات حادث سرقة، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن شراء الدراجة البخارية المستولي عليها من الأخير، وتم بإرشاده ضبط "ا.ع" وبمواجهته قرر بأنه وسيط بين المتهمين مرتكبي الواقعة، والمتهم المضبوط وأقر أنهما "ح.ح"، 22 سنة، عاطل، "إ.ا"، 21 سنة، عاطل، وتم ضبطهما وبحوزة الأول سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار" والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والدراجة البخارية واتهمهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد وليد أنيس شهاب، مأمور قسم الزاوية الحمراء، والمقدم أحمد مدحت فؤاد، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.