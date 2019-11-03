كواليس المشوار المشؤوم وعصابة المشاغبين الخمسة في جريمة "قتيل لقمة العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها أوراق التحقيق في قضية مقتل سائق توك توك على يد تشكيل عصابي يضم 5 أشخاص بينهم سيدتان بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم 5 أشخاص بينهم سيدتان تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية "توك توك" وبيعها بثمن بخس وتقسيم المبلغ على أفراد التشكيل، وأنهم يتخذون دائرة مركز أبو النمرس مسرحا لنشاطهم.

كعادته كل يوم خرج سائق التوك توك متجولا بين شوارع المركز القروي بحثا عن الرزق، استوقفته سيدتان طلبتا منه توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة مركز أبو النمرس، فاصطحبهما دون أن يدري بما يخبئ له القدر.

فور وصوله المكان المقصود، فوجئ بـ 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب وخنقوه حتى فارق الحياة، وتخلصوا من الجثة بمكان العثور عليها، واستولوا على الـ"توك توك" وفروا هاربين.

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اعتاد أفراد العصابة التعامل مع أحد الأشخاص يشتري منهم الدراجات المسروقة مقابل مبلغ مالي لا يتناسب مع قيمتها الفعلية كونه على علم بأنها مسروقة، وحصلوا هذه المرة على مبلغ 7 آلاف جنيه.

فريق بحث رفيع المستوى شكله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، للوقوف على ملابسات بلاغ لتقاه العقيد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس، بالعثور على جثة سائق توك توك مقتولا بالطريق.

تركزت خطة البحث على مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المجني عليه وآخر مشاهدة له، وتبين أن 5 متهمين بينهم سيدتان وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، من ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا عن التوك توك وتم استعادته.