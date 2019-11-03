خنقوه حتى الموت.. حل لغز مقتل سائق توك توك في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على سائق توك توك مقتولا بدائرة مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية بلاغ تلقاه العقيد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا.

انتقل فريق من وحدة المباحث إلى محل البلاغ، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة للمعاينة.

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وكشفت معاينة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عماد رشدي، وكيل فرقة الجنوب، أن الجثة لسائق توك توك بها آثار خنق بالرقبة، يرتدي كامل ملابسه، واختفاء المركبة قيادته، مما يشير إلى أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.

شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث أمكن من خلالها تحديد هوية الجناة، وذلك بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتتبع خط سير المجني عليه وآخر مشاهدة له، وتبين أن 5 متهمين بينهم سيدتان وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، من ضبط المتهمين، وأقروا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأرشدوا عن التوك توك.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.