‏‫الأحوال المدنية تصدر 3 ملايين وثيقة وتضبط 3 آلاف قضية خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بإصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومي، علاوةً على استمرار النظام اليدوي الحالي في إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقاً لظروف العمل وكذا إجراءات لجان ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية، خلال شهر أكتوبر الماضي في مجال إصدار بطاقات الرقم القومي: تم إصدار "989765" بطاقة رقم قومي، وفي مجال إصدار الوثائق المميكنة تم إصدار 1492628 ميلاد، 147390 وفاة، 220732 قيد عائلي.

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وفي مجال الخدمات التي يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن "2667 قيد وقائع ميلاد أول مرة، 692 ساقط قيد ميلاد، 315 قيد وقائع وفاة، 53 ساقط قيد وفاة، 654 قيد وقائع الزواج، 581 قرارات تصحيح، 5679 وثائق مترجمة".

فيما ضُبط في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات 3417 قضية.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.