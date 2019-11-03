14 ديسمبر.. الحكم على 3 متهمين بـ"أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حجز إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين "علي. س. ع"، و"م. م"، و"أ. ع. ح"، في "أحداث عنف الظاهر" إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر وليد رشاد.

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كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم، منها "الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين".

ووصف شادي سيف، ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم قائلا: "إنه في ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة: "استعرضوا وآخرون القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطو عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة، بعضهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".