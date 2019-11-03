الخميس.. الأوقاف تنظم احتفالا شعبيا ورسميا بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تعقد وزارة الأوقاف، صباح الخميس المقبل، احتفالات رسميا وشعبيا بمناسبة المولد النبوي الشريف، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وبعض الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من علماء الدين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، ومنحهم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ويوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للأمة في احتفالية المولد النبوي الشريف، تسبقها كلمتين " الأولى للدكتور محمد محتار جمعة وزير الأوقاف، والثانية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر".​