17 نوفمبر.. وفد سعودي يزور "الحجر الزراعي" للاطلاع على منظومة اعتماد وتكويد المزارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

يستضيف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وفدًا من المملكة العربية السعودية لمدة 3 أيام بداية من يوم 17 نوفمبر القادم، وذلك لاطلاع الوفد على المنظومة الحجرية والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الصحيحة.

وأضاف "العطار" في تصريحات لمصراوي، أن الجانب السعودي، كان يشترط حصول أي مزرعة تقوم بالتصدير على شهادة "الجلوبال فير"؛ ما يعنى صعوبة تصدير صغار المزراعين، إلا أن الحجر الزراعي قام بالعديد من الإجراءات عن طريق زيادة التركيز على التحاليل المخبرية بجانب اعتماد وتكويد أي مزرعة في هذا النظام إلا بعد سحب عينة ممثلة من المزرعة بواسطة مفتشي الحجر وتكويدها.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي، أن العينة يتم إرسالها إلى المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، وكذلك إصدار الشهادات الزراعية وإرفاق أصل شهادات تحليل متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة إلى دولة السعودية.

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وتابع :"المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الدول التي تصدر لها مصر منتجات زراعية قدرت بـ17% من أجمالى قيمة الصادرات المصرية".

وأشار إلى أن جهود الحجر الزراعي تتواصل من أجل فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، والحد من إصدرار قرارات وقف أو حظر، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

يذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى أكثر من 4.6 مليون طن حتى الآن.