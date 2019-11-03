"النواب فين".. "عبدالعال" ينتقد غياب أعضاء البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد على:

استكمل مجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مواد قانون حماية البيانات الشخصية، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وانتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، غياب أعضاء البرلمان وقلة عدد المتواجدين في قاعة المجلس، وذلك خلال مناقشة قانون البيانات الشخصية، متسائلا: هما النواب راحوا فين؟.

وكان رئيس البرلمان، قد انتقد تغيب الأعضاء عن الحضور، في بداية الجلسة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل بنظام البرلمانات في الخارج، بأن يتم التوقيع قبل الجلسة وعند الانصراف منها.

واستنكر عبدالعال، تصرف بعض النواب بالتوقيع على حضور الجلسة والانصراف عن استكمال أعمالها، مطالبًا الأعضاء بضرورة الالتزام بالحضور: "الانتخابات جاية ولازم الكل يكون حاضر علشان الدوائر تشوف حضوركم".