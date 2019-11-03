رئيس الجامعة الأمريكية: مصر تمتلك مقومات التعليم الجامعي الجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر تمتلك مقومات التعليم الجامعي الجيد، فضلًا عن تاريخها في التعليم الذي نشرته لكثير من دول العالم.

وأشار ريتشياردوني، خلال مؤتمر "الاعتماد أو التصنيفات الدولية" الذي نظمته الجامعة، اليوم الأحد، إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لمساعدات مؤسسات التعليم العالي لتطبيق المعايير الدولية، موضحًا أن الجامعة الأمريكية معتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب اعتمادها من لجنة اعتماد الولايات الوسطى للتعليم العالي بالولايات المتحدة.

وأكد الدكتور عمرو سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أن تحسين جودة التعليم أصبح هدفًا أساسيًا تسعى إليه كل المجتمعات، موضحًا أن فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية تقوم على التأكد من أنها تؤدي دورها على الوجه الأكمل، ومن ثم يصبح لها قيمة حقيقية معترف بها على الصعيد المحلي والعالمي.

وشدد الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات الجامعية والأكاديمية في مصر، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات ملتزم بتحسين الجودة والتميز للوفاق بمتطلبات التعليم العالي.

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وأشار الدكتور إيهاب عبدالرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة، إلى أن الاعتماد له أهمية كبرى للجامعات والطلاب، مؤكدًا ضرورة أن تتطور الجامعات وتسعى للحصول على الاعتمادات الدولية، موضحًا أن الجودة ليس لها نهاية وأن التطور المستمر هو الهدف والترتيب هو وسيلة جيدة لقياس مستوى الأداء، كما أنه أداة من أدوات تسويق الجامعات.

يذكر أن تنظيم المؤتمر جاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد(NAQAAE)، ويهدف إلى التعريف بأهمية الاعتماد الدولي والتصنيفات الدولية من خلال استقدام خبراء مصريين ودوليين لعقد حوار مع مؤسسات التعليم العالي في مصر عن كيفية تحقيق الاعتماد الدولي وتحسين التصنيف الدولي، مع عرض فوائد وتكاليف كل منهما.

ويُقام على هامش المؤتمر عدة حلقات نقاشية بعنوان (الاعتماد الدولي - التصنيفات الدولية)، يتحدث بهما خبراء محليون ودوليون من لجنة الولايات الوسطى للتعليم العالي وكيو إس، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وTimes Higher Education وABET وAACSB وElsevier.

وشهدت فعاليات المؤتمر، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (NAQAAE) بمصر، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وفروع الجامعات الجديدة وخبراء التعليم العالي بالجامعات المصرية.