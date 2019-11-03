عبدالعال: الأخلاق تطالبنا بالحفاظ على الجسد البشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مهنة الطب تحكمها مبادئ إنسانية وضعها أبقراط الملقب بـ "أبوالطب"، وأعظم أطباء عصره، قائلا: "إذا كان القانون ينحصر في مجال العقوبة فإن الأخلاق تطالبنا بالحفاظ على الجسد البشري".

وأشاد عبدالعال، خلال مؤتمر نظمته الجامعة البريطانية حول أخلاقيات مهنة الطب والعلوم الطبيعية، اليوم الأحد، بالدور الذي تلعبه الجامعة البريطانية في مصر، ومؤسسها محمد فريد خميس، واصفًا إياه برجل الصناعة الأول في مصر، والنموذج المشرف لرجل الأعمال الذي لم يتخل عن مسؤولياته المجتمعية، مطالبًا رجال المال والأعمال في مصر بالسير على نهجه.

كما أشاد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، بالدور الكبير الذي يبذله الدكتور علي عبدالعال في مجلس النواب، وإنجازه لكم هائل من التشريعات المهمة.

وقال خميس: "أهنئ الجامعة البريطانية وكلية القانون على تنظيم هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه في مصر، لأن الطب الحيوي وأخلاقيات العلوم الطبيعية من الأمور المهمة في حياة البشر، والتي تحكمها القيم والقوانين، فكل المهن لها أخلاقياتها، ولها مواثيق الشرف الخاصة بها، وبدونها تتعرض المهنة نفسها لمشكلات كبيرة".

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وأضاف أن الجامعة البريطانية في مصر تعتبر منبر علم ومعرفة وبحث علمي متميز، مؤكدًا أن تميز البحث العلمي هو سر النجاح وأكسير التفوق والريادة: "لذلك نحن حريصون على إقامة هذه المنتديات للاستفادة من توصياتها".

وأشار الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إلى أن مهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان، وأكسبتها الحقب الطويلة تقاليد ومواصفات تحتم على من يمارسها احترام الجسد الإنساني في جميع الظروف والأحوال وأن يكون مستقيمًا في عمله ومحافظًا على أرواح الناس.

وأكد الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة، أن هذا المؤتمر يمثل نافذة شرعية لاستقبال أنوار الفكر وثراء الآراء ومواجهة الخلل والقصور في واقعنا العلمي والأكاديمي، بالإضافة لرسم خطوات الغد بواقعية دون إبطاء.

وتستمر فعاليات المؤتمر 3 أيام لمناقشة عدة محاور هي (أسطورة تحسين النوع البشري - الاتجاهات الدولية في الطب الحيوي وأخلاقيات علوم الأحياء - موقف اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء - أجندة منظمة الصحة العالمية لدعم أخلاقيات العلوم الطبيعية والطب الحيوي في الشرق الأوسط - موقف الشريعة والفقه ونقابة الأطباء المصرية).