مصر | "الميكروباص دخل في الأتوبيس".. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الميكروباص دخل في الأتوبيس".. مصرع وإصابة 5 أشخاص بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث مرورع بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفين ومصابين بمنطقة حدائق الاهرام، بنطاق قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور دفع مدير المرور بقوات الإدارة إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال توقف أتوبيس بالطريق أمام البوابة الأولى بحدائق الأهرام، لتحميل ركاب، اصطدم به سيارة ميكروباص كان قائدها يسير مسرعًا، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من بينهم عامل حالته الصحية حرجة، كما تبين أن جميع المتوفيين والمصابين من مستقلي الميكروباص.

وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفي بواسطة سيارات الإسعاف، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.