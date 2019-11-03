مصر | تجديد حبس المتهم في حادث انفجار معهد الأورام لمدة 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس المتهم في حادث انفجار معهد الأورام لمدة 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت النيابة العامة حبس حسام عادل، المتهم بالتورط في حادث انفجار معهد الأورام، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في تورطه بالحادث الذى وقع عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

السيارة اصطدمت بـ3 سيارات، ما أسفر عن وفاة 20 مواطنا وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.

كانت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم واخر بمدينة الشروق، ضمت عددا من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الأوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ أعمالهم الإرهابية.

وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17 عنصرا بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم علي أسلحة المتفجرات.