مصر | الجيران في "مذبحة المرج": قتلهما وقطع شرايينه و"جري وهو بينزف دم"

وأضاف أحد الجيران لـ"الخليج 365"، أن المتهم شاهده أحد في الشارع وهو تسقط منه الدماء مدعيًا أن أحدا حاول طعنه، وذهب على الفور لأحد مستشفيات المنطقة لإسعافه.

وتابع الجار، أنه علمنا في وقت لاحق أنه ذهب لشقيقه ليختبئ عنده والذي يقطن بمدينة نصر، وكان بحوزته شهادات تثبت أنه مريض نفسي، ولكن تمكنت الشرطة من القبض عليه في نفس يوم الواقعة.

وتعود بداية الواقعة، كان ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفى ( السلام، اليوم الواحد ) تفيد استقبالها كل من "سحر.أ.م"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة الحمام بمرسى مطروح، متوفية أثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، و"حسام.أ.م" 25 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، توفي أثر إصابته بعدد 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد "شقيق الأولى".

Advertisements

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى المدعو "شادي.ص.ح" والمقيم طرف والده وطليق المجني عليها ويدعى "ص.ح.ح"، 53 سنة، موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، ومقيم بكفر الشرفاء دائرة القسم، حدثت بينهما وبين الأخير مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص أخر تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابتهما المشار إليها والتي أودت بحياتهما، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تواجده طرف أحد أقاربه بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه.