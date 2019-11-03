مصر | حفظ التحقيقات في واقعة حريق مخزن بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفظ التحقيقات في واقعة حريق مخزن بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في واقعة حريق شب داخل مخزن في منطقة المعادي، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من تقرير ندب الأدلة الجنائية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخزن في المعادي، على الفور أمر اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.