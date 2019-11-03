مصر | السيطرة على حريق شب داخل مخزن دون إصابات بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل مخزن دون إصابات بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخمد رجال الحماية المدنية بالقاهرة، حريق شب داخل مخزن أسفل كوبري أكتوبر في نطاق منطقة الشرابية، اليوم الأحد، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن بالشرابية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر امتدادها لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.