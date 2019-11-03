مصر | حبس عصابة تبيع الأسلحة البيضاء بمحيط المدارس والأندية الرياضية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة تبيع الأسلحة البيضاء بمحيط المدارس والأندية الرياضية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس تشكيل عصابي مكون 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما على كميات ضخمة من الأسلحة البيضاء، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول النشاط الاجرامي للمتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة مفادها أن "ح. ح"، 18 سنة، طالب يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء بدون ترخيص متخذا من منطقتي نادي الشمس، والمدارس بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع، بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وعثر بحوزته على 22 قطعة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى "م. ج"، 28 سنة، حاصل على ليسانس آداب ومقيم عزبة الجبلاوي شبرا الخيمة ثان قليوبية، تم بإرشاد المتهم ضبط الأخير وبحوزته 15 قطعة سلاح أبيض "مطواة"، 2 قبضة حديدية مدببة، 4 عصا ميتل استيك، 20 عصا بيسبول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله عليها من "م. ب"، 27 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض 23 مطواة، خنجر، 46 عصا بيسبول، 30 عصا حديدية، 3 سيلف ديفنس، 5 قناع مضيئ، قناع غاز، 9 قلم ليزر، 2 علبة حديدية تحوي كمية من البارود، كمية من الألعاب النارية وبلغ إجمالي المضبوطات 61 سلاح أبيض " مطواه، خنجر"، 66 عصا حديدية بيسبول، 4 عصا ميتل استيك، 30 عصا حديدية، 2 قبضة حديدية مدببة، 3 سيلف ديفنس، 5 قناع مضيئ، قناع غاز، 9 قلم ليزر، 2 علبة حديدية تحوي كمية من البارود، كمية من الألعاب النارية.

وبمواجهة المتهم الثالث، بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الثاني أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبيعها لطلاب المدارس والشباب المترددين على الأندية بمنطقة النزهة، وأضاف بتحصله على المضبوطات من احد التجار "لا يمكنه الإرشاد عنه" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.