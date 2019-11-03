مصر | "ثراء سريع".. التحقيق مع 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ثراء سريع".. التحقيق مع 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام فريق من النيابة العامة، بمعاينة موقع الحفر بمنشأة القناطر، وتم التحفظ على "2 فأس، 3 جاروف، 3 مقطف، موتور شفط مياة" الأدوات المستخدمة في الحفر.
وألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 عمال وسائق، لاتهامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض بجوار المقابر بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كل من "أحمد. س.س.أ. أ"، 35 سنة، عامل، ومقيم قرية الجلاتمة، دائرة المركز، نجل عم "السيد.إ.س. أ. أ"، 42 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، ويمتلكان قطعة أرض كائنة بجوار المقابر قرية الجلاتمة دائرة المركز على مساحة 100 متر مشيدة من الطوب الأبيض ومسقوفة بالخوص، يقومان بالإشتراك مع آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار في تلك الأرض.
وبإعداد مأمورية مكبرة برئاسة المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، تم مداهمة الأرض وضبطهما، كما تمكنت القوات من ضبط "مختار. ز. ع. م"، 49 سنة، سائق، ومقيم بحلوان، بمحافظة القاهرة، سبق اتهامه في القضية رقم 11561195 جنح قسم الجيزة سرقة، "سيد.ك. خ. خ"، 45 سنة، عامل ويقيم بالجيزة، "ثابت. ح. ز. أ. م"، 49 سنة، عامل ومقيم بحلوان محافظة القاهرة، أحمد. م. أ.ع"، 36 سنة، عامل، مقيم حلوان بمحافظة القاهرة، وسبق اتهامه في 3 قضايا خطف، سرقات متنوعة آخرهم رقم 159622009 جنح قسم حلوان خطف.
وبالفحص والمعاينة تبين وجود حفرة بعمق 7 أمتار، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر ( 2 فأس، 3 جاروف، 3 مقطف، موتور شفط مياة )، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات.