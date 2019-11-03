مصر | "ثراء سريع".. التحقيق مع 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ثراء سريع".. التحقيق مع 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع 5 عمال وسائق، أحدثوا حفرة بعمق 7 أمتار بقطعة أرض خالية بمنشأة القناطر، للتنقيب عن الآثار، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.



وقام فريق من النيابة العامة، بمعاينة موقع الحفر بمنشأة القناطر، وتم التحفظ على "2 فأس، 3 جاروف، 3 مقطف، موتور شفط مياة" الأدوات المستخدمة في الحفر.



وألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 عمال وسائق، لاتهامهم بالحفر للتنقيب عن الآثار بقطعة أرض بجوار المقابر بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها أن كل من "أحمد. س.س.أ. أ"، 35 سنة، عامل، ومقيم قرية الجلاتمة، دائرة المركز، نجل عم "السيد.إ.س. أ. أ"، 42 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، ويمتلكان قطعة أرض كائنة بجوار المقابر قرية الجلاتمة دائرة المركز على مساحة 100 متر مشيدة من الطوب الأبيض ومسقوفة بالخوص، يقومان بالإشتراك مع آخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار في تلك الأرض.