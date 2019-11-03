مصر | بالفيديو.. اعترافات سائق صدم سيدة وهرب بسيارته بباب الشعرية

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ورد لقسم شرطة الحدائق إشارة من مستشفى باب الشعرية باستقبالها المدعوة "ك. س. ت" سن 47 ربة منزل ومقيمة 10 شارع عتريس عبد المقصود ـ القصيرين ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ( متوفية إثر إصابتها بجرح قطعي بالرأس والجبهة وسحجات بمشط القدم اليمنى والزراع الأيمن ).

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجلها المدعو "ش. ع. ش" سن 25 حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بذات العنوان 00 قرر بأنه حال سير والدته " المجني عليها " بشارع بور سعيد ـ دائرة القسم وعبورها الطريق اصطدمت بها سيارة مجهولة البيانات مما أدى إلى حدوث إصابتها المشار إليها والتي أودت بحياتها ولم يتهم أو يشتبه في الوفاة جنائيا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8138 لسنة 2019م إداري القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد السيارة المتسببة في الحادث تحمل أرقام ون هـ 471 أتوبيس رحلات 26 راكب قيادة المدعو "ا. ا. ا" سن 40 سائق ومقيم 21 شارع 10 ـ الوايلي الكبير ـ دائرة القسم وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.