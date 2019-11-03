أخبار مصر | شريف والي يواصل الزيارة السنوية للأندية الروتارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف والي يواصل الزيارة السنوية للأندية الروتارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451 زيارة الأندية الروتارية في مختلف المحافظات المصرية، حيث زار والي 4 أندية روتارية وهي نادي روتاري سفنكس ونادي روتاري 6 اكتوبر ونادي روتاري الاسكندرية كوزموبوليتان ونادي روتاري التحرير، يأتي ذلك في ضوء سلسلة الزيارات السنوية التي يقوم بها محافظ روتاري مصر بغرض الوقوف على أداء وأنشطة الأندية وتفاعلها في سياق تحقيق الأهداف العامة للمنطقة الروتارية والتي تهدف إلى خدمة المجتمع والارتقاء بكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين في المناطق الأشد احتياجًا وذلك في إطار جهود الروتاري بقيادة المحافظ لدعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد "والي" على هامش الزيارة السنوية للأندية الروتارية، أن الهدف منها المحافظة على النتائج التي استطاعت الأندية تحقيقها خلال 90 عامًا من العمل العام في مختلف المجالات وبكافة المحافظات، كما لفت إلى أن الزيارة تهدف إلى تقييم الأداء في الأندية وفقًا لمجموعة من المعايير التي تشمل عدد الأعضاء ومتوسط الأعمار والنوع تقديرًا لضرورة تمثيل الأندية لكافة الفئات، إضافة إلى الفعاليات الخيرية والقوافل الطبية والعلاجية وحملات مكافحة شلل الأطفال والأنشطة الثقافية التي تنفذها الأندية تحقيقًا للأهداف العامة للروتاري.

كما أشار محافظ روتاري مصر إلى أن "الأندية الروتارية" المتميزة سوف يتم تأهلها للمنافسة على جوائز المنطقة تشجيعًا وتحفيزًا للعمل الأهلي والاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في كافة المحافظات تحقيقًا لتطلعات الدولة المصرية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا في سياق خطتها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة.