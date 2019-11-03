أخبار مصر | الصحة: تجريع 12.7 مليون تلميذ ضد الطفيليات المعوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: تجريع 12.7 مليون تلميذ ضد الطفيليات المعوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تجريع 4 ملايين و241 ألفًا و920 مواطنًا بعقار "البرازيكوانتيل" للقضاء على البلهارسيا خلال الفترة من شهر يوليو 2019 حتى أكتوبر 2019، بمحافظات "كفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، والبحيرة" ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022، كما تم تجريع 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية بعقار "الميندازول".

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن تلك الحملات تسهم في تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.

وتأتي هذه الحملات الصحية في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

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