أخبار مصر | "البرلمان" يشكل لجنة برئاسة "وهدان" لبحث ودراسة أضرار الأمطار بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البرلمان" يشكل لجنة برئاسة "وهدان" لبحث ودراسة أضرار الأمطار بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، تشكيل لجنة جديدة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لبحث طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي تقدم بها النواب للحكومة بشأن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات بسبب الأمطار.

وقال عبدالعال، إن اللجنة ستضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل على أن تقدم اللجنة تقريرا لهيئة المكتب حول ما انتهت إليه من توصيات.

ويصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على 4 مشروعات قوانين بصفة نهائية.

وتضم قائمة القوانين على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

