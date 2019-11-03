شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك الدولي»: محاربة الفقر في المنطقة العربية تحتاج إرادة سياسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إنه في ظل توقعات تراجع النمو العالمي تستطيع الدول العربية تحسين فرصتها في التوسع بالاستثمار الأجنبي من خلال تحقيق الاستقرار التشريعي وتوفير القانون الخاص بتسوية المنازعات وحفظ حقوق الملكية.
وأوضح «محيي الدين»، في تصريحات صحفية، على هامش افتتاح مؤتمر أسبوع التنمية المستدامة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وشراكة البنك الدولي والأمم المتحدة أنه من المهم الاستثمار في القدرات المحلية وتوفير مناخ ملائم للمستثمر المحلي من خلال توفير نهج جديد في المجالات التي يتوافر فيها فرص عالية للنمو كقطاع الاتصالات والتعليم.
وعن كيفية خروج الدول العربية من دائرة الفقر، أوضح النائب الأول لرئيس البنك الدولي أنه يمكن ذلك من خلال عمليات توطين التنمية والاستثمار في الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن الإمكانيات في الدول العربية كافية لانتشال 20 مليون مواطن عربي من الفقر المدقع.
وقال إن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وحل النزاعات الدائرة بالمنطقة، معربًا عن تفاؤله ببدء الدول العربية الحديث عن دائرة الفقر لديها وقيام الحكومات بمشاركة القطاع الخاص وشركاء التنمية في أخذ خطوات جادة للخروج من دائرة الفقر.
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