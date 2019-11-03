شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للغزل والنسيج: نبحث عن آليات توافقية لحل أزمة «عمال العامرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عبدالفتاح إبراهيم، مع وكيل أول وزارة القوى العاملة بالإسكندرية حسن الرداد، بحضور محمد الصاوى، رئيس اللجنة النقابية لشركة العامرية للغزل والنسيج، ومحمود صبري، الأمين العام للجنة على أهمية استمرار الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل بشركة العامرية للغزل والنسيج خاصة الإدارة والعمال.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، في تصريح له، اليوم الأحد، إن هذه المشاورات والاتصالات التي حدثت اليوم بمكتب وكيل الوزارة بمعرفة وزير القوى العاملة محمد سعفان هدفها البحث عن آليات توافقية لحل أزمة عمال مصر للعامرية والبالغ عددهم 2000 عامل، والخروج بحلول مرضية للطرفين.

جدير بالذكر أن «العامرية للغزل والنسيج» بالإسكندرية مملوكة لبنك مصر.