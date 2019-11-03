شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت تدعو للاستفادة من التحولات في قطاع السياحة خلال مشاركة مصر بـ«بورصة لندن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن مشاركة مصر في بورصة لندن للسياحة خلال دورتها رقم 40 والتي تنطلق غدا، تشهد تحولات مهمة ذات تأثير كبير على المقصد السياحي المصري، منها القرار البريطاني باستئناف الرحلات لمنتجع شرم الشيخ، والذي انعكس بشكل كبير على منظمي الرحلات الذين بدأوا في تلقي طلبات حجز الرحلات فعليًا.

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وطالبت النائبة في تصريحات صحفية، صناع السياحة بضرورة التعاون مع منظمي الرحلات، والعمل على تكثيف الحملات المشتركة مع الجانب البريطاني للتسويق لمنتجع شرم الشيخ، وتنظيم رحلات تعريفية لوسائل الإعلام المتخصصة في القطاع السياحي لمعايشة التجربة السياحة في المنتجع ودعوة المدونين لزيارة المنتجع لخلق محتوى رقمي جاذب للشباب المحبين لسياحة المغامرة خاصة مع انطلاق «درب سيناء» الذي تساهم وزارة السياحة في الترويج له بشكل كبير.

وأكدت النائبة أن التحول الثاني الذي تشهده البورصة هو مرحلة ما بعد توماس كوك، وإتجاه شريحة تتجاوز أكثر من 50% من السياحة المرتقبة نحو السياحة الإلكترونية، داعية لضرورة أن تركز أجندة صناع السياحة على العمل مع الشركات الكبرى المصدرة للحركة من خلال «الأون لاين»، موضحة أن السائح المرتقب أصبح متأثرًا بشكل كبير بالمحتوى الرقمي عندما يتخذ قرار السفر لقضاء العطلات، متوقعة أن يشهد منتجع شرم الشيخ إقبالا كبيرا من جانب السوق الإنجليزي.

وأكدت النائبة على أهمية الترويج لسياحة المؤتمرات خاصة وأن شرم الشيخ أصبحت تمتلك قاعات مؤتمرات كبري تتسع لعقد المؤتمرات الدولية والشركات العالمية، وهي أحد أهم منتجات السياحة التي تساهم في زيادة تدفقات الدخل من صناعة السياحة.