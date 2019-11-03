شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيسة العذراء ومارمرقس بالوحدة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن نيافة الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، اليوم، مذبح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس بمنطقة الوحدة العربية التابعة للإيبارشية.

وبدأت صلوات التدشين وتلاها القداس الإلهي وسط مشاركة شعبية كبيرة. تدشين كنيسة العذراء ومارمرقس بالوحدة العربية تدشين كنيسة العذراء ومارمرقس بالوحدة العربية

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