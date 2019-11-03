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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، المدرسة الرسمية الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تعمل بالنظام البريطاني، وذلك في إطار سعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بالتوسع في أعداد المدارس الرسمية الدولية.

وأكد حجازي أن هذا المشروع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، وتتعاون فيه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية مع وزارة التربية والتعليم؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وحقق نجاحًا بفضل دعم القيادة السياسية، مطالبًا المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة أصحاب المدارس الدولية؛ من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا.

وقال إن هذه النوعية من المدارس تهدف، بجانب تقديم مناهج تعليمية متميزة، إلى إعداد الطلاب للمستقبل، وإكسابهم مهارات حياتية تنعكس على سلوكهم في البيئة المحيطة بهم، وتشجعهم على التفكير وحل المشكلات، وتنمى لديهم الشعور بالولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على الهوية، وتقبل الآخر، وذلك في ظل بيئة تعليمية ممتعة.

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ومن جهتها، تحدثت نادية حافظ عن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية في توفير المناهج الدراسية واعتمادها، وإعداد الفصول، بالإضافة إلى اختيار وتدريب المعلمين بهذه المدارس على طرق التدريس الحديثة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لبناء شخصية الطلاب، وتسليحهم بالقيم التي تساهم في بناء الوطن.

وأوضحت أن هذه التجربة بدأت العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، لذلك نحن عازمون على نجاح المشروع، ونتكاتف مع وزارة التربية والتعليم من أجل التوسع في عدد هذه المدارس، وتجهيزها على أحدث مستوى.

«التعليم» تفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر

من جانبه، أشار اللواء يسرى سالم إلى أن هذه المدارس تقدم نوعية مختلفة من التعليم؛ لذلك توفر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التجهيزات المناسبة لها، مؤكدًا على التنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التي تتواجد بها هذه المدارس، وتقديم الدعم الكامل لها.



وخلال الزيارة، شارك الدكتور رضا حجازي التلاميذ وأولياء أمورهم وإدارة المدرسة وهيئة التدريس احتفالهم بافتتاح المدرسة وهنأهم ببدء الدراسة، وتفقد قاعات المدرسة؛ للاطمئنان على توفير التجهيزات اللازمة للمدرسة والتى تتناسب مع هذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول، بالإضافة إلى الاطمئنان على اختيار المعلمين اعتمادًا على عنصر الكفاءة.

وأشار حجازي إلى أنه يعمل بالمدرسة حاليًا ٤ فصول للمستوى الأول رياض الأطفال، و٤ فصول للمستوى الثاني رياض الأطفال، بالإضافة إلى فصلين للصف الأول الابتدائى.

«التعليم» تفتتح المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر



جدير بالذكر أنه اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، انضمت خمس مدارس حكومية دولية جديدة، هي: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر «شارع مصطفى النحاس – المنطقة التاسعة»، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر «زهراء مدينة نصر»، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة «دمياط الجديدة»، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر «مدينة السادس من أكتوبر بجوار نقابة المهندسين»، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية «ملحق بمدرسة الشهيد محمود طلعت زيادة بإدارة المنتزة»، بالإضافة للخمس مدارس التي تعمل بهذا النظام منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المدارس الرسمية الدولية؛ نظرًا للإقبال الشديد على هذه النوعية من المدارس.

شارك في حفل الافتتاح اللواء يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ونجوى عبدالمعطى مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، ونادية حافظ رئيس مجلس إدارة مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، وبدوى علام نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.