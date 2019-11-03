شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتح الدورة التدريبية لـ160 من أعضاء الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبيه لأعضاء النيابة الإدارية بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادى الحوار بالمنصورة والتى ستستمر لمدة ٤ أيام وتضم من درجة وكيل ممتازة لمعاون في السلك القضائى بجميع النيابات الإدارية بالمحافظه ويحاضر فيها مجموعه من مستشارى الهيئة والتفتيش.

وتشمل الدورة تدريب 160متدرب لمدة 4أيام متواصلة، وتتضمن عدة موضوعات منها «قواعد التحقيق، وجرائم الاعتداء على المال العام والوظيفة العامة، وأكد المستشار عصام المنشاوي، على أهمية الدورات التدريبية وقال :«استفيدوا من أستاذتكم الذين يدربونكم، واطلب منكم المزيد من العمل» موجها الشكر لكل من تعب من أجل ترتيب هذه الدورات وأيضا الذين تكبدوا المشقة للحضور لتدريب الأجيال الجديدة، ومن بينهم المستشار حسن شقور، والذي حضر من القاهرة.

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وأوضح أن هذه الدورات المتخصصة تتوالي في الدلتا والصعيد، وتأمل أن تكون هذه الدورات تغطي أغلب الموضوعات في للتحقيق. وقال المستشار حسن شبار رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة، إن الهيئة تسعي للنهوض بالمستوي العلمي لأعضاء النيابة، ونشكر رئيس الهيئة على حركة ترقيات الإداريون وهي الأكبر من نوعها، مؤكدا «أننا كلنا أمل أن الهيئة ستشهد ازدهارا في عهدكم» والشكر لإدارة التدريب في سبيل راحة الزملاء وخروجها بالشكل المناسب القضاة

وأضاف: «العدل صفة من صفات الله، وليس للعدل سوى المساوة ببن الجميع دون تمييز، وعدل ساعة خير من عبادة 60 سنة»، مستشهدا ببعض الآيات والأحاديث النبوية، ووجه الشكر لرئيس الهيئة الذي بدأ الدورات التدريبية في الدقهلية. حضر الافتتاح والمستشار على عبداللطيف مدير المكتب الفنى بالمنصورة، والمستشار الدكتور احمد صقر سكرتير عام النادى بالمنصورة ومستشاري النيابة بالدقهلية.

وتوجه رئيس الهيئة لافتتاح تجديدات المكتب الفنى وتجديدات النادى بشارع المختلط بالمنصورة ولقاء مع أعصاء ومستشارى النيابة بالدقهلية داخل النادى، والمرور على عدد من النيابات الإدارية بنطاق المحافظة.