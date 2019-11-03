شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يشكل لجنة لدراسة «أزمة الأمطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لدراسة أزمة الأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخرا وتسببت في حالة ارتباك للشارع المصري. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عددا كبيرا من الأعضاء تقدموا بكثير من الأدوات الرقابية بسبب غرق الشوارع بسبب هطول الامطار مؤخرا.

وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الأحد، أن هذا الأمر يدخل في اختصاص كثير من اللجان ويحتاج إلى وقت وجهد للوقوف على الأسباب وسبل التعامل معها والمقترحات الخاصة بوسائل تخزين مياه الأمطار وكيفية الاستفادة منها، لذلك أقترح إحالة الموضوع إلى لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل برئاسة وكيل المجلس سليمان وهدان لحث ودراسة الموضوع وإعداد تقرير بذلك يعرض على المجلس.

وتابع: «الحكومة لسبب أو اخر لم تقم بإتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة موجة الامطار، والمتحدث الرسمى باسم الحكومة عندما تطرق لذلك الامر ن ليته ما تكلم، فقد غابت عنه الياسة، فالكلام قد يكون صحيحا ولكن السياسة لم تكن ملائمة لهذا الكلام». وقال: «في حالة الازمات يؤخذ في الاعتبار تطييب خواطر المتضررين من الازمة ونجبر الضرر من الناحية المعنوية ولا نزيد الطين بله ونقول هي كده».