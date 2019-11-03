شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي الإنسان» و«الشبكه الأفريقية» ينظمان مؤتمرا دوليا حول الهجرة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مؤتمرًا حول الاتفاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، بعنوان: «رؤية المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، الفرص، والتحديات المشتركة في تنفيذه».

وأشاد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتولي مصر رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، بالتزامن مع رئاسة الشبكة العربية، معتبرًا أنها تؤكد أن مصر تلعب دورا محوريا في دعم قضايا حقوق الإنسان في القارة الافريقية والمنطقة العربية.

Advertisements

وقال فائق لـ«المصري اليوم» إن المجلس يستعد لتولي رئاسة الشبكة الافريقية لحقوق الإنسان، والتي تجرى في القاهرة على مدار يومين، يعقد على هامش الاحتفالية مؤتمر إقليمي عن الهجرة والنازحين من مناطق الصراع في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشارك في المؤتمر شخصيات دولية.

وأضاف أن قضية النازحين مشكلة كبيرة وبحاجة إلى حلول عاجلة لما يترتب عليها من انتهاك لأهم معيار من معايير حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة. وشدد فائق على أهمية الاستقرار والأمن لدعم قضايا حقوق الإنسان، معتبرا أنهما عملية واحدة ولا يمكن التطرق اليهما كعنصرين منفصلين وانما وحدة واحدة.

يناقش المؤتمر أهداف محددة من الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بجوانب حقوق الإنسان للهجرة، كما يضع المؤتمر خطة عمل لمتابعة تنفيذها. ومن المتوقع أن يقود فريق العمل المعني بالهجرة في الشبكة الأفريقية، تنفيذ خطة العمل بالإضافة إلى الاضطلاع بالأدوار الأخرى ذات الصلة، وتعتبر الوثيقة الختامية الرئيسية بمثابة خطة العمل الاقليمية لمؤسسات حقوق الانسان الوطنية من أجل متابعة وتنفيذ الاتفاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

يشارك في المؤتمر، ممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي يبلغ عددها 44 مؤسسة وطنية وممثلو الوازارات والجهات التنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.