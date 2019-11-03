شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، وقال إن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج «أغلبها غير صالحة»، وهذا سبب كاف لدمج الشركات في مجموعات، وهو ما حدث بالفعل، فقد تم دمج 9 شركات «التجارة وحليج الأقطان» في مجموعة واحدة، و23 شركة للغزل والنسيج في 9 مجموعات.
ولفت الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى قيام وزارة المالية بتخصيص مليار و250 مليون جنيه سنويًا دعمًا مباشرًا لقطاع الغزل والنسيج كجزء من رواتب وأجور العاملين بالقطاع، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءًا من الحليج حتى التجهيز.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.