شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج تتكلف 21 مليار جنيه، منها 700 مليون جنيه لتدريب الإدارة والعاملين بالقطاع، وقال إن هناك 32 قيادة داخل قطاع الغزل والنسيج «أغلبها غير صالحة»، وهذا سبب كاف لدمج الشركات في مجموعات، وهو ما حدث بالفعل، فقد تم دمج 9 شركات «التجارة وحليج الأقطان» في مجموعة واحدة، و23 شركة للغزل والنسيج في 9 مجموعات.

ولفت الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إلى قيام وزارة المالية بتخصيص مليار و250 مليون جنيه سنويًا دعمًا مباشرًا لقطاع الغزل والنسيج كجزء من رواتب وأجور العاملين بالقطاع، مؤكدًا أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج بدءًا من الحليج حتى التجهيز.