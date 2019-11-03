شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف وكيل «كلية إعلام» بنى سويف 3 شهور عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إيقاف وكيل كلية إعلام بنى سويف 3 شهور عن العمل، وإحالته إلى التحقيق. وقال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إن الإيقاف بسبب وجود مخالفات في أداء المحاضرات مع الطلاب ووجود مخالفات في الكتب داخل الكلية، وإن الإيقاف تم بناء على قانون تنظيم الجامعات وعلى موافقتنا بعد إجراء تحقيق أولى مع وكيل الكلية. ايقاف وكيل كلية اعلام بنى سويف 3 شهور عن العمل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف وكيل «كلية إعلام» بنى سويف 3 شهور عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.