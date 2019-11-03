شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد فعاليات مؤتمر الجامعة الأمريكية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، المؤتمر الذي نظمته الجامعة الأمريكية حول دور الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي المصري، بعنوان «الاعتماد أو التصنيفات الدولية، أيهما أهم؟».

وأعرب «عبدالغفار» عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر المهم، موجهًا الشكر للجامعة الأمريكية لاستضافة وتنظيم هذا الحدث، موضحًا التعاون القائم بين الوزارة والجامعات المصرية والجامعة الأمريكية للحصول على الاعتماد المؤسسي، والمهني، وتحسين التصنيف العالمي، وكذلك تبادل الخبرات معًا، بما يساهم في ازدهار التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه على مدار عقود عديدة وفرت الجامعة الأمريكية التعليم العالي الذي يلبي مستويات عالية من الجودة؛ مما جعلها حاليًا ضمن 300 تصنيف عالمي وفقًا لتصنيف «QS»، وهي معتمدة من قبل 14 جهة اعتماد وطنية، ودولية، ومهنية مختلفة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يثبت تفوق الجامعة وتميزها.

وأضاف الوزير أن الجودة أصبحت مطلبًا أساسيًا وحتميًا لا مناص منه، مشيرًا إلى أن الاعتماد والتصنيف على جودة برنامج تعليمي، يشجع التطور الوظيفي والشخصي للطلاب والخرجين، كما يوفر الاعتماد ضمانًا بأن البرنامج قد حقق مستوى يلبي أو يتجاوز المعايير التي تم وضعها من قبل خبراء في هذا المجال، فهو يعزز التنقل المهني، ويعزز فرص العمل، كما أنه يضمن أن المناهج الدراسية تغطي المهارات الأساسية والمعرفة اللازمة، مضيفًا أنه بالنسبة للجامعات فهي توفر أساسًا موثوقًا للممارسات التعاونية داخل المؤسسات، وتشجع التقييم الذاتي المستمر والتحسين المستمر للمؤسسات والبرامج التعليمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه تم إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية في تصنيف QS العالمى 2020، مقارنة بإدراج 20 جامعة في التصنيف ذاته العام الماضي، مؤكدًا على تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدراج الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

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وأوضح الوزير أننا نعيش في زمن التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الدولي آخذ في التطور، وسوق العمل آخذ في التحول، ووظائف الغد تتطلب مهارات مختلفة عن وظائف اليوم.

وأشاد الوزير بدور المجلس الأعلى للجامعات في تشجيع الجهود المبذولة لتحسين التصنيف والحصول على الاعتماد، من خلال العمل على تطوير نظم التقييم وتحديث أداء الجامعات وتطبيق أساليب ضمان الجودة، يشجع الجامعات والمؤسسات على الاستفادة من التحديات النامية وتحقيق التميز الأكاديمي.

وأضاف «عبدالغفار» أن التغييرات في التعليم العالي ستمنح الجامعات المصرية الحرية والاستقلال في العمل من أجل تطوير واستغلال إمكاناتها لتكون قادرة على المنافسة دولياً وإدارة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية بأفضل قدراتها، لافتًا إلى أنه يجب أن نطمح ليس فقط في مواكبة أقراننا، ولكن الاستمرار والتقدم أمامهم.

ومن جانبه، أشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن مصر تمتلك مقومات التعليم الجامعى الجيد، وأن لديها تاريخًا في التعليم طالما قامت بنشره لكثير من دول العالم، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي في تطبيق المعايير الدولية، موضحًا أن الجامعة الأمريكية معتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب اعتمادها من لجنة اعتماد الولايات الوسطى للتعليم العالى بالولايات المتحدة.

وأكد الدكتور عمرو سلامة أن تحسين جودة التعليم أصبح هدفًا أساسيًا تسعى إليه كل المجتمعات، موضحًا أن فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية تقوم على التأكد من أنها تؤدي دورها على الوجه الأكمل، ومن ثم تصبح لها قيمة حقيقية معترف بها على الصعيد المحلي والعالمي.

يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بأهمية الاعتماد الدولي والتصنيفات الدولية من خلال استقدام خبراء مصريين ودوليين لعقد حوار مع مؤسسات التعليم العالي في مصر عن كيفية تحقيق الاعتماد الدولي وتحسين التصنيف الدولي، مع عرض فوائد وتكاليف كل منهما.

كما سيقام على هامش المؤتمر حلقتا نقاش، واحدة بعنوان: «الاعتماد الدولي»، والأخرى بعنوان: «التصنيفات الدولية».