شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية لبحث تطبيق «رفع الحد الأدنى للأجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، لمتابعة التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.

واطلع الرئيس السيسي على ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار عددها ٣٢٨٦، قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدًا أنه ستنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية نوفمبر الجاري.