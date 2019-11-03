شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان» يوافق على تعديل قانون التنظيمات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل القانون 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين، بحيث يعطى النيابة العامة الحق في نشر قوائم الإرهاب والإرهابيين في الجريدة الرسمية دون دفع رسوم، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.

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وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ومقرر اللجنة المشتركة، إن التعديلات تهدف إلى التسهيل على النيابة العامة في نشر قوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية دون التكبل بدفع رسوم باهظة نظير النشر، خاصة أن النيابة العامة ليس لها مصلحة في نشر هذه القوائم.

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن المطابع الأميرية التي تصدر الجريدة الرسمية هي مرفق عام ينظم عملها رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو القطاع الخاص إعفاءهم إلا بقانون، ولكن السلطة القضائية هي مرفق عام أيضًا فلماذا تدفع السلطة القضائية مقابل النشر بالجريدة الرسمية.

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أنه عندما طلبت النيابة العامة إعفاءها من الرسوم كان الرد أن النيابة العامة تتبع السلطة القضائية وليست السلطة التنفيذية، لذلك لجأت الحكومة لتعديل القانون بحيث يكون الإعفاء بقانون. ووافق المجلس على استبدال نص المادة الخامسة من قانون تنظيم قوائم التنظيمات الإرهابية والإرهابيين بعبارة «وينشر قرار الإدراج وقرار رفع الاسم بغير مقابل».