شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تطرح أكثر من 10 آلاف وظيفة براتب يصل لـ10 آلاف جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة القوى العاملة توافر عدد «10749» فرصة عمل داخل البلاد بالقطاع الخاص، وفقًا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال نوفمبر الجاري. وبحسب البيان، تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن ومحافظات الجمهورية، لتوفير فرص العمل، وذلك بمزايا تأمينية وطبية واجتماعية، وبرواتب مختلفة، بحسب طبيعة العمل، حيث تتراوح الرواتب من 1800 جنيه لبعض الوظائف حتى 10 آلاف جنيه في البعض الآخر. Advertisements وفيما يلي قائمة الوظائف التي أعلنتها الوزارة: نشرة وزارة القوى العاملة للتوظيف لشهر نوفمبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القوى العاملة» تطرح أكثر من 10 آلاف وظيفة براتب يصل لـ10 آلاف جنيه (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.