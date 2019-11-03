شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول مشروع تشغيل مصانع الشباب بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل توقيع بروتوكول تشغيل مشروعات شباب بورسعيد بمجمع الـ٥٨ مصنعًا بالطاقة الشمسية لأول مرة بالمحافظة، وتم توقيع البروتوكول بين الدكتور عمرو طه، مدير مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، وعمرو شيحة، رئيس جمعية شباب الأعمال بمشروع الـ٥٨ مصنعًا.

وأكد المحافظ أن شباب بورسعيد يعيش عصرًا من الرعاية غير مسبوق لفتح مجالات العمل والإنتاج أمامهم بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونجح أبناء المحافظة من الشباب في إثبات وجودهم مع مشروع الـ٥٨ مصنعًا، ودخلوا مراحل التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية، وعلى نفس النهج يستعد ١٩ مصنعًا بأصحابه من شباب المستثمرين للإنتاج الشهر القادم ضمن مشروع الـ٥٤ مصنعًا بجنوب بورسعيد.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإبداعات الشباب في مختلف المشروعات التنموية التي بدأوا العمل بها، كما أكد الدكتور عمرو طه، مدير مركز تحديث الصناعة، أن المشروع يساعد في توفير طاقة نظيفة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ٢٢ مصنعًا بتكلفة ٦ ملايين جنيه، ويتم تنفيذ المشروع في خلال ٦ أشهر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ويتم التنفيذ بسواعد مصرية بإحدى شركات شباب الأعمال في مصر.