شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يشارك في حفل تخريج دفعة «طب الأسنان» بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس السبت، في حفل تخرج دفعة 2018 لطلاب كلية الأسنان، جامعة عين شمس، بحضور الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين، عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ولفيف من منتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية.

في بداية كلمته، عبر الوزير عن سعادته بما تشهده جامعة عين شمس وكلية طب الأسنان بشكل خاص من أعمال التطوير التي شملت الأبنية والمعامل والأجهزة، مشيدًا بالمجهود المبذول من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المساهمة بهذا التطوير والعمل في إطار مؤسسي يستهدف الوصول بالكلية إلى مكانة عالية، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تعد نموذجًا ناجحًا لأي مؤسسة.

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وأشار عبدالغفار إلى النجاح الذي تشهده كلية طب الأسنان من خلال إحرازها مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، مما يعكس حجم المجهود المبذول والتطوير الذي تشهده الكلية، مؤكدًا دور أولياء الأمور وتحملهم تكاليف الدراسة والوقوف خلف أبنائهم في الأوقات العصيبة.

وفي نهاية كلمته، قدم عبدالغفار التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم النجاح في مسيرتهم العملية واستمرار تحصيل العلم من أجل كسب المزيد من الخبرات. وقدم الجندي التهنئة للخريجين، مشيدًا بمكانة الكلية العلمية، داعيًا الخريجين لمراعاة البعد الإنساني في تعاملهم مع المرضى، وضرورة مواصلة الدراسات العليا وحضور المؤتمرات الدولية وورش العمل لاكتساب المزيد من العلم.

وقال الدكتور محمد ضياء أن يوم الخريجين هو ثمار جهد ومثابرة لجهد الطلاب خلال 5 سنوات، موجهًا التحية لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، مشيراً إلى أن الكلية تسعى بشكل مستمر للتطوير على كل المستويات ومواكبة التقدم في مجال طب الأسنان حتى تكون قادرة على تخريج أطباء أسنان على مستوى كبير من المهنية والعلم.