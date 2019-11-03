شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الأحد، بروتوكول تعاون مع مهرجان القاهرة السنيمائي الدولي في دورته الـ41، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، لتعميق الجوانب الثقافية والفنية، كرافد أساسي لبناء شخصية الطلاب.

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وقال «الخشت» إن الجامعة تؤمن بأهمية الفنون في تطوير العقل وبناء الوجدان، وبأهمية السينما كلغة إنسانية عالمية، مضيفًا أنه يجب علينا أن نفتح المسارات أمام الإبداع الفني الحقيقي في الوقت الذي نغلق فيه كل سبيل أمام الفن العشوائي الذي بات يضرب ملكة الوجدان.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن تخصيص تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة بنسبة 50 %، كما سيتم توفير دعوات مجانية للطلاب لحضور فعاليات المهرجان والمؤتمرات الصحفية الفنية والمشاركة في النقد الفني.

من جانبه، أشاد «حفظي» بمشروع تطوير العقل المصرى الذي تتبناه جامعة القاهرة، وإيمان الدكتور الخشت بأهمية تنمية الوجدان عن طريق تقديم الفنون الجادة ومحاربة التلوث السمعي والبصري والفكري، ولأهمية تشكيل وجدان الشعوب وتكوين رأي عام مستنير، إدراكًا منه لقيمة الفن كلغة إنسانية عالمية.