شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا: تلقي الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تلقي الطعون في انتخابات الاتحادات الطلابية الجاري إجراؤها داخل الجامعة، وذلك عقب إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بكل كلية على حدة، مؤكدًا أنه سيتم فحص الطعون خلال يومي ٤و٥ نوفمبر الجاري، على أن تعلن الكشوف النهائية والدعاية الانتخابية، الأربعاء المقبل.

وأضاف عبدالنبي أن الكشوف الأولية للمرشحين ضمت ١٢٠٤ مرشحين، جارٍ فحصهم واستبعاد غير المستوفين للشروط، حيث تصدرت كلية الطب البيطري قوائم الأكثر ترشحًا، حيث بلغ عدد المرشحين ١٠٥، تليها الحاسبات والمعلومات بترشح ٨٧، والسياحة والفنادق ٨٠ مرشحًا، والزراعة ٧٩ مرشحًا.