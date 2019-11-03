شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: تجريع 3 آلاف تلميذ بالمدارس الريفية ضد البلهارسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، الأحد، حملة تجريع عقار علاج البلهارسيا لتلاميذ المدارس الابتدائية في المناطق ذات نسبة الانتشار المرتفعة للبلهارسيا بريف منطقتي المنتزه والعامرية، تطبيقا لاستراتيجية وزارة الصحة في القضاء على المرض ومحاصرة بؤر الإصابة بين الأهالي والتلاميذ بالريف.

وقال الدكتور هشام الفيشاوي، مدير عام إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، إن الحملة تستهدف 3 آلاف تلميذ بـ3 مدارس ابتدائية يتجرع كل تلميذ عقار «برازيكواننل» على هيئة أقراص تقدر حسب الطول أو الوزن، كما بدأت فرق الثقافة الصحية عملها اعتبارًا من اليوم لتوعية التلاميذ بأخطار البلهارسيا وطرق تجنب العدوى بها.

جدير بالذكر أن تلك الحملة تعد استكمالا للحملة التي بدأت منذ أسبوعين لتجريع أهالي القرى ذات نسب الانتشار العالية للبلهارسيا.